ESCLUSIVA MILAN | Vèzirian: “Maignan colpito dall’addio di Maldini. Il PSG…”

In merito al futuro di Mike Maignan, abbiamo intervistato in esclusiva Thibaud Vèzirian, giornalista e noto conduttore televisivo francese

In merito alle recenti dichiarazioni impattanti di Mike Maignan , abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Thibaud Vèzirian , giornalista e noto conduttore televisivo francese.

Come sono state accolte in Francia le parole di Mike Maignan?

Maignan gioca attualmente in un club come il Milan , caratterizzato da una storicità notevole…

Al Psg, intanto, non si esaltano per le prestazioni di Donnarumma …

“Può darsi di sì, come di no. È chiaro che un portiere del suo livello ambisca all’ingaggio più elevato possibile. Così come è altrettanto chiaro che la partenza di Maldini, che lo ha portato in rossonero, lo ha colpito parecchio. Vedremo. Alla fine di tutto, magari, potrebbe decidere di restare al Milan”. E intanto, parlando sempre di mercato, grandissima attenzione. Esplode la bomba Vlahovic: ora sta circolando una (nuova) voce da brividi! <<<