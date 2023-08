ESCLUSIVA MILAN / Saudati: “Occhio a Pulisic e Loftus-Cheek. Ora serve una prima punta”

La nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, calciatore del Milan nella stagione 1996-1997

Redazione Il Milanista

In merito all’attualità in chiave Milan, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, calciatore rossonero nella stagione 1996-1997.

Come commenti il mercato del Milan?

“Un progetto ben definito. Hanno preso moltissimi giocatori offensivi e si sono rafforzati. Hanno scommesso sulla vocazione all’attacco di Pioli, uno dei migliori in circolazione”.

Ai rossoneri serve altro oppure la squadra è completa?

“Per me serve un’altra prima punta. È vero che c’è Okafor, ma - se ti chiami Milan - devi avere in rosa almeno due centravanti da quindici gol ciascuno. Penso che per fine mercato qualcosa potrà accadere in questo senso”.

Il colpo rossonero che ti incuriosisce di più?

“Per me il Milan ha messo la sesta rispetto alle altre acquistando Pulisic e Loftus-Cheek. Due calciatori di esperienza internazionale, tra i migliori nel loro ruolo, che ti fanno fare il salto di qualità in Europa”.

Credi pertanto nel tricolore del Diavolo…

“Il Milan è tra le favorite, ma ho una convinzione…”.

Ossia?

“Che, come sistema Serie A, ci siamo abbastanza indeboliti. È vero, il Milan ha preso tanti buoni giocatori, ma ha perso una stella come Tonali. Le altre non hanno fatto un mercato così significativo. Guardate la Juve: è uno dei club con la storicità più blasonata e hanno preso soltanto Weah…”.

Insomma: chi lotterà per lo scudetto?

“Il Milan lo metto sempre tra le favorite, ma se Osimhen non andrà via dal Napoli, i partenopei partono nettamente davanti a tutti. Per me sono i partenopei la migliore squadra del campionato con lui, che - nel suo ruolo - ha pochi eguali in Europa”.