ESCLUSIVA MILAN | Ravezzani: “Derby non decisivo, ma chi lo perde…”

Abbiamo contattato in esclusiva Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, per parlare del derby Inter-Milan e non solo

Redazione Il Milanista

Tra poche ore ci sarà il derby Inter-Milan, con la città di Milano legittimamente in fibrillazione. Al fine di tastarne concretamente il polso, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Ha assistito a moltissimi derby tra Milan e Inter. Quello attuale è decisivo in chiave scudetto?

“No, a mio avviso non è decisivo. Per questo sarà ancora più bello goderselo in santa pace, senza pressioni”.

Chi perde, oggettivamente, può rimetterci in termini di scalata verso la vetta…

“Non credo. Siamo solo all’inizio. Massimo, subirà soltanto una botta a livello psicologico”.

L’hanno colpita tutte le voci intorno al futuro di Maignan?

“Per me è il migliore portiere in Europa. È normale che si parli del suo futuro. Lui è francese, è cresciuto nel Psg…”.

Lo dà pertanto già per partente in direzione Parigi…

“Non lo do già per partente, ma non mi stupirebbe. Lui è cresciuto nel Psg. Sarebbe strano - e magari non accadrà - che non volesse ritornare, un giorno, nel club in cui è nato calcisticamente”.

A suo avviso il Milan è la favorita per lo scudetto?

“Ci sono alcune individualità importanti che potrebbero determinare, ma - per il momento - per me non è la favorita per lo scudetto. Potrebbe diventarla”.

E per la Champions?

“No, secondo me il Milan non è una squadra attrezzata per vincere la Champions”.

