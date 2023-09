ESCLUSIVA MILAN | Plastino: “Milan favorito per lo scudetto. Jovic solo un’alternativa”

Per parlare dell'attualità in ottica Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva

Al fine di stilare un bilancio delle prime tre giornate di campionato targate Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva.

Giroud tornerà acciaccato dalla sosta per le nazionali. Jovic è un sostituito realmente all’altezza del francese?

“Il mio parere su Jovic? È un’alternativa da sei, da sufficienza. Nulla di più, nulla di meno. Ripeto: un’alternativa”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“La risposta mi sembra scontata. In prima fila ci sono Milan e Inter: hanno nettamente qualcosa in più delle altre. Poi ci metto il Napoli, che - se ritrova se stesso - può essere pericoloso. E poi aggiungo una cosa…”.

Prego.

“Come si fa ad escludere la Juve? Io, da una corsa per un trofeo ufficiale, una squadra come la Juve la metto sempre. Non la tolgo mai”.

C’è una favorita tra le papabili citate?

“Il Milan. È quella che, a mio parere, ha espresso il miglior calcio sin qui. Non c’è molto da aggiungere”.

In Champions invece?

“Proprio perché è la squadra che, fino a qui, ha espresso il miglior calcio delle altre, mi aspetto che possa fare un percorso ambizioso anche in Champions”.

