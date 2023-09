ESCLUSIVA MILAN | Padovan: “Voti alti al mercato. Jovic discreto ricambio, ma con Taremi…”

Abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva il giornalista Giancarlo Padovan per parlare del mercato e dell'avvio di stagione del Milan

Con la finalità di stilare un bilancio del mercato del Milan , abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giancarlo Padovan , giornalista e saggista.

Partiamo proprio dalla fine. Come commenta l’acquisto di Jovic ?

“Jovic è una prima punta, che - ad ogni modo - al Milan serviva. Ha un discreto senso del gol, anche se a Firenze gli abbiamo visto realizzare sei reti in campionato e in Europa League. Non ha fatto così bene”.