ESCLUSIVA MILAN | Mesbah: “Derby non decisivo. Pioli il valore aggiunto, allenatore incredibile”

Il Derby della Madonnina è alle porte e la tensione sale. In merito a ciò, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Djamel Mesbah , calciatore del Milan nella stagione 2012-2013.

“Non decisivo per lo scudetto, ma sicuramente di una rilevanza importante: le due squadre si affrontano al massimo delle loro forze”.

“Che il grande valore aggiunto del Milan sia l’allenatore. Sono stato in passato ad assistere ad alcuni allenamenti di Pioli: è un allenatore incredibile. Non mi sorprende che, con lui, i rossoneri siano tornarti a vincere lo scudetto due anni fa”.

“Entusiasmante e ricca di colpi di scena. Tutto può davvero accadere. Il gruppo è tosto, ma la mentalità e l’ossatura di gioco del Milan di Pioli lo è altrettanto. Non darei il Milan per spacciato”.

