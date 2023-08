ESCLUSIVA MILAN / Ielpo: “Mercato straordinario, Chukwueze devastante per la Serie A”

In merito all’attualità in chiave Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Mario Ielpo , portiere rossonero tra il 1993 e il 1996.

“Secondo me hanno fatto un lavoro straordinario. C’è da fare un grosso applauso alla nuova dirigenza. Non era affatto scontato dopo tutto quello che era accaduto con gli addii di Maldini e Massara”.

“Ne cito due. Io conto moltissimo su Pulisic , che mi piace molto, e su Chukuewze : secondo me è devastante per la Serie A”.

“La qualificazione in Champions è un imperativo categorico, in primis per ragioni economiche. Dopodiché cito come obiettivi anche lo scudetto e almeno i quarti di Champions League. Questa squadra ha grandissimo potenziale offensivo”.