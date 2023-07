ESCLUSIVA MILAN / Caravello: “Idee chiarissime sul mercato. Con l’addio di Tonali…”

La nostra redazione ha contattato telefonicamente in esclusiva Danilo Caravello, procuratore sportivo, per parlare del mercato del Milan

In merito ai possibili sviluppi del mercato del Milan, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Danilo Caravello, procuratore sportivo.

Come commenti l’eventuale arrivo di Musah e il colpo Chukuweze?

“Con questi ultimi due acquisti, il Milan sta dimostrando di avere le idee molto chiare in questo mercato, sia per quanto riguarda i movimenti in entrata che per quelli in uscita”.

Quanto ha pesato in tal senso la cessione di un big come Tonali?

“Il Milan sta investendo sul mercato le economie incassate dalla cessione di Tonali al Newcastle, portando a Milano dei profili giovani, funzionali al gioco di Pioli e molto motivati per questa loro prima esperienza nel nostro campionato, che - ricordiamo - è uno dei più difficili”.

Come commenti tuttavia la latitanza fronte uscite?

“Questo lo giudico invece in maniera positiva, anche se poi, come ogni anno, il miglior giudice che dovrà parlare, sarà il campo ed i fatti accaduti sul rettangolo verde…”.

A cosa alludi?

“In estate si vince tutti in partenza e si parla sempre in maniera positiva di tutto, ma i giudizi possono essere dati, in maniera definitiva, soltanto a posteriori”.

A quali obiettivi stagionali può ambire il Milan di Pioli?

“Un grande club come il Milan deve sempre ambire ai massimi obiettivi, per cui lottare per lo scudetto ed ambire a conquistare uno dei primi quattro posti utili per fare la Champions League, oltreché cercare di primeggiare e fare un ottimo percorso anche in Europa”.