ESCLUSIVA MILAN | Bianchessi: “Orgoglioso di Calabria e Pobega. Sulla Lazio…”

La nostra redazione ha contattato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente di Milan e Lazio

Il big match tra Milan e Lazio incombe e, a tal proposito, la nostra redazione ha contattato telefonicamente in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente di entrambi i club.

Che tipologia di match bisogna aspettarsi a San Siro?

“Mi aspetto una partita, più che mai, realmente aperta a ogni esito. Sono due squadre in salute, che esprimono un ottimo calcio. Anche perché, se consideriamo la proposta di gioco, non possiamo lamentarci in alcun modo: sia Pioli, sia Sarri sono due allenatori top”.

Sotto quali aspetti la Lazio potrebbe insidiare il Milan?

“Fossi nel Milan, starei particolarmente attento ai calciatori maggiormente in condizione: su tutti, cito Luis Alberto e Zaccagni: mi sembrano quelli più in forma, al momento”.

Ti ha colpito l’impatto di Sportiello sul Milan? Non era di certo scontato dopo il forfait di Maignan…

“Conosco molto bene Marco (Sportiello ndr): l’ho scoperto io all’Atalanta. Ha grande talento tra i pali. Se la sta cavando egregiamente. Non si può che fargli i complimenti. Non è scontato farsi trovare pronti e performanti, come nel suo caso”.

Nel tuo periodo di gestione del Settore Giovanile del Milan hai contribuito a valorizzare Calabria e Pobega: il tuo punto di vista, rispetto alla loro stagione sin qui?

“Non posso che essere orgoglioso del miglioramento dei miei ragazzi. Calabria è il Milan: il suo dna è rossonero ed è un esempio per tutti. Per Pobega sono molto contento: Pioli è lungimirante e ha deciso di mantenerlo in questa rosa, composta da campioni di livello top. Ad averne!”.

