ESCLUSIVA MILAN / Bagnoli: “Campagna acquisti importante. Su De Ketelaere…”

“Parlo per quelli acquisiti a titolo definitivo, perché sicuramente arriveranno anche altri. Loftus Cheek è un calciatore fisico e tecnico allo stesso tempo, che nel calcio italiano può far pesare la sua esperienza internazionale. Pulisic era considerato un talento top, ma anche se non ha rispettato le aspettative in pieno, rimane un calciatore importante per il presente e futuro rossonero. Reijnders, ultimo arrivo, è un jolly di centrocampo, sempre giovane essendo classe ‘98 che quest’anno ha giocato circa 50 partite in Olanda, che non è un campionato affatto semplice”.