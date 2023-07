ESCLUSIVA ILMILANISTA / Bonetti: “Morata subito! E su De Ketelaere…”

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Dario Bonetti per parlare del mercato del Milan e di vari temi relativi al mondo rossonero

L’avvio di campionato del Milan , il mercato e le incognite legate al futuro del club rossonero. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Dario Bonetti , calciatore del Diavolo nella stagione 1986-1987.

“Secondo me sì, sono complementari. Ma poi, quando si tratta di giocatori di questo livello, non ci sono mai problemi”.

“È presto per dirlo. Certo è che la cessione di Tonali è un bel colpo forte. Economicamente non si poteva dire di no, ma tecnicamente lascia un vuoto non da poco. Gli altri? Dobbiamo vedere il lato pratico sul campo”.