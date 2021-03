ESCLUSIVA – Barchiesi: “Il Milan ha gli attributi, meriterebbe lo Scudetto”

di Antonello GIOIA

MILANO – Massimo Barchiesi, radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”, si è così espresso in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it per la rubrica “AscolteRai” su Fiorentina-Milan, match che ha raccontato dalla tribuna stampa del “Franchi” per la celebre trasmissione di Rai Radio 1: “È stata una vittoria molto importante. È stata la vittoria del carattere, che a questa squadra non manca proprio. E non è la prima volta che il Milan si rialza dopo un momento negativo. Ricordiamo il doppio ko consecutivi contro Spezia e inter. In molti davano per finito il Milan. La settimana successiva al derby è andato a vincere all’olimpico contro la Roma. Adesso, dopo la doppia sconfitta interna contro Napoli e Manchester United si è preso i 3 punti a Firenze rimontando dall’1-2. Significa avere gli attributi”.

SU BENNACER: “Fondamentale? Assolutamente si. Come è entrato si è ripreso il centrocampo. D’altronde è lui l’uomo che detta i tempi. La sua assenza si è fatta sentire e ha costretto Kessie a fare gli straordinari”.

SULL’OBIETTIVO: “Per quanto sta facendo il Milan meriterebbe di vincere lo scudetto, ma è un obiettivo ormai difficilmente raggiungibile. Alle spalle del Milan c’è bagarre per entrare in Champions e la squadra di pioli fa bene a guardarsi dietro. Però questo il Milan ha tutto per arrivare almeno secondo è tornare di conseguenza in Champions”.

SU KJAER E TOMORI: “Rappresentano due sorprese. Kjaer sta andando oltre le previsioni. Sembrava un giocatore comprimario ed è diventato, invece, un titolare inamovibile, una colonna della difesa. Ragazzo di grande serietà e professionalità. Tomori è stato sorprendente come sia riuscito ad ambientarsi rapidamente. Giocatore forte fisicamente, veloce e con grande senso della posizione. L’esplosione di Tomori e la conferma ad alti livelli di Kjaer ha costretto pioli a portare in panchina Romagnoli, bloccato poi da un infortunio. Credo che la strategia del Milan sia quella di cedere Romagnoli, il cui rinnovo mi sembra in una fase di stallo, e con i milioni di euro incassati dalla sua cessione riscattare Tomori”.