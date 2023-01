Milan, errori di mercato. Quanti sbagli in Serie A questa stagione!

Non solo il Milan. Tanti i club di Serie A che in questa stagione hanno messo a segno manovre di mercato non proprio azzeccate...

Redazione Il Milanista

Nella stagione corrente nel campionato italianole risorse sono state gestite male. In primis la Juve, seguita dall’Atalanta e dal Napoli. Tra 7 club di Serie A hanno speso di media quasi 59 milioni di euro a testa (per un totale di oltre 400.000.000€).Tra le più grandi delusioni c’è senza dubbio l’ex capitano del Toro arrivato a zero in estate: il GalloBelotti. Finora 2 presenze e nessun gol con la maglia della Roma in campionato(2 centri invece in Europa League).

Dall’altra sponda del Tevere un altro passo falso è stato Marcos Antonio. Pagato 8 milioni più 2 di bonus. Partito da titolare finora solamente cinque volte (e sempre sostituito prima del fischio di fine) non facendo vedere niente di buono. O comunque nulla che giustifichi la cifra spesa. Nella lista nera ci sono anche Origi e De Ketelaere. Perlomeno tra i due il primo è arrivato a parametro zero al Milan. Per lui finora un solo gol in 14 presenze totali tra campionato e Champions League (poco più di 500’ in campo). Per parlare dell’ex Brugge, il 21enne ha accumulato 18 presenze in tutto scendendo in campo con la maglia da titolare solo 8 volte. Ma soprattutto nemmeno una rete all’attivo. Numeri impietosi. Per non parlare di Thiaw, Adli e Vranckx.

Infine per lo statunitense Dest difficilmente i rossoneri lo riscatteranno a fine stagione per 20 milioni dal Barcellona. Il ritorno di Big Rom era stato accolto con grande entusiasmo a Milano. Ma Lukaku -come visto anche con il Belgio in Qatar- non è più quello di una volta. E gli 8 milioni (più 5 di bonus) finora non hanno portato i risultati sperati. 5 presenze e 2 gol per lui. Ed ora è alle prese con (l’ennesimo) infortunio. Per restare in tema “grandi ritorni di fiamma” non possiamo evitare di parlare di Paul Pogba in bianconero. Il ginocchio destro ancora fa i capricci e il suo stipendio stellare sta pesando non poco alla Juventus. Discorso simile anche per il Fideo, continuamente acciaccato. Un’altra delusione tra i bianconeri si chiama Leandro Paredes. E pensare che doveva essere uno degli uomini chiave del centrocampo...