Donnarumma del Milan da sempre: ci resterà anche in futuro?

Milan, quale futuro per Donnarumma?

MILANO – Il contratto in scadenza nel 2021; la necessità, per un campione del suo livello, di giocare in un top club europeo che possa ambire a vincere tutto; le contrattazioni, sempre piuttosto complicate e imprevedibili, con il suo procuratore Mino Raiola. Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan, per le motivazioni appena citate, è ancora tutto da scrivere.

Come riporta la redazione de ilMilanista.it, però, le dichiarazioni rilasciate ieri in un Q&A su Instagram dal portiere rossonero potrebbero risuonare, a tal proposito, decisive: “I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia”. Un’attestato di amore e di fiducia, che alimenta le speranze dei tantissimi tifosi rossoneri che vorrebbero Gigio a difendere i pali del Milan ancora per moltissimi anni.

Il proposito del classe 1999, comunque, non è mai stato messo in discussione: Gigio vorrebbe restare al Milan, ma non sempre i propri desideri coincidono con le necessità degli altri. Ed è qui che nasce la possibilità di una sua cessione nel prossimo mercato estivo: il contratto in scadenza nel 2021, infatti, costringe la dirigenza milanista a trattare al più presto con Raiola, convinto di poter alzare l’attuale ingaggio di 6 milioni di euro annui percepiti attualmente dall’estremo difensore di Castellamare di Stabia, eventualità non considerata nel probabile nuovo piano aziendale del duo Gazidis-Rangnick.

PSG, Real Madrid, Manchester United e Chelsea restano vigili, con i tifosi del Milan ancora speranzosi, a motivo, di vedere Gigio Donnarumma del Milan, da sempre e per sempre. CLICCA QUI>Intanto, leggi le dichiarazioni complete del portiere del Milan: “Cristiano Ronaldo…”