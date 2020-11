Donadoni: “Il Milan ha trovato una sua situazione. Sorpreso fino a un certo punto sul primo posto”

MILANO – A La Gazzetta della Sport è intervenuto l’ex centrocampista del Milan Roberto Donadoni. Ecco cosa ha detto sul primo posto in campionato del Milan: “Se il primo posto del Milan la sorprende? Fino a un certo punto. Il Milan ha trovato una sua dimensione, in questi mesi ha ritrovato convinzione nei propri mezzi. Questo ha fatto la differenza. Con la Juve che fatica, nel campionato si aprono spazi. Non c’è l’idea di avere una squadra superiore a tutte. E’ una sensazione che può liberare energie e avvantaggia le sfidanti”.