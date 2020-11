Donadoni: “Il Milan di Berlusconi aveva una visione futuristica”

MILANO – L’ex centrocampista del Milan Roberto Donadoni ha rilasciato un’intervista a Marca. Il rossonero ha voluto ricordare la grande vittoria dei rossoneri sul Real Madrid per 5 a 0: “Ho un fantastico ricordo perché giocare contro il Real Madrid in quel periodo era molto difficile. Era una squadra molto forte. Fu un partito memorabile. Segnai il gol finale del 5-0. Il Milan era una squadra incredibile, allenata da un grande tecnico. Berlusconi aveva una visione futuristica del club e pensava che bisognasse mettere i giocatori nella condizione migliore di fare bene. Per quello il Milan vinse molto“.