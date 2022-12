Milan, Didier Deschamps boccia Olivier Giroud e…

L'Argentina vince e domina una Francia che si accende verso la fine. Dall'80° diventa una partita spettacolare. E sul cambio di Giroud...

Redazione Il Milanista

Una delle partite più avvincenti di tutti i tempi. La Franciaha cercato di portarsi a casa il secondo titolo mondiale con le unghie e con i denti. Alla fine hanno avuto la meglio gli uomini di Scaloni che hanno consegnato la Coppa alla loro gente, che non aspettava altro. Un match in salita per gli uomini di Deschamps che hanno fatto fatica ad imporsi e trovare spazi. Gli argentini sembravano in ogni parte del campo per quasi 80 minuti. Poi la scintilla. Con l'uscita dello juventino Di Maria l'Argentina si rilassa e perde il controllo del match.

Ma facciamo un passo indietro. Al minuto 41 il ct transalpino fa due cambi: richiama in panchina Dembelé (autore del fallo su Di Maria) e Olivier Giroud, che non la prende benissimo. Alla vigilia si parlava di problemi al ginocchio per il numero 9. Ma il problema fisico qui non c'entra. O comunque c'entra poco. Il commissario tecnico -a fine gara- spiega così la scelta del cambio del centravanti del Milan: "Non ero soddisfatto. Pensavo che si potesse fare meglio. Questo non vuol dire che chi è uscito avesse più colpe degli altri. In ogni caso non eravamo nel pieno delle nostre forze, ma non voglio entrare nel dettaglio".

Il cambio proprio non gli è andato giù. E non solo a lui. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato così la scelta: “Che umiliazione ingiusta verso un grande professionista, verso un giocatore che ha dato tutto per poter arrivare a giocarsi il Mondiale, che ha battuto il record di Henry risultando così uno dei giocatori più continui della Francia, oltre al solito immenso Mbappé. La Francia era alla totale mercè dell’Argentina nel primo tempo; cosa fa Deschamps? Non aspetta il minuto 45 come tutti gli allenatori del mondo se dovessero cambiare, ma al minuto 41 del primo tempo toglie Dembelé e toglie Giroud. Se il giocatore avesse avuto un problema al ginocchio allora aspettavi il 45esimo per fare entrare un nuovo giocatore, invece lo sostituisce al minuto 41...".