Dicono di M…ilan – Le parole del g

MILANO - Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero.

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

LUCA ARIATTI SUL RINNOVO DI ROBACK SU INSTAGRAM - "Rinnovo di contratto per l'attaccante del Milan, Emil Roback. Per un futuro sempre piu legato ai colori rossoneri . Let's go Emil".

ENZO BUCCHIONI SU TMW RADIO -

Milan, 3-0 netto alla Juventus. Pirlo farà un passo indietro? - "E' lo specchio di tutta la stagione. C'era una squadra organizzata come il Milan, dall'altra parte 11 giocatori che non sapevano cosa fare, molti non da Juve. E un allenatore che non ha saputo dare nulla alla squadra. Ora che sta di nuovo bene fisicamente, il Milan ha ritrovato i risultati. Il Milan merita la Champions. Alla Juve c'è da cambiare tutto. E' finito il ciclo anche per Agnelli. Inutile mettere le toppe. Già lo scorso anno c'erano segnali di un ciclo finito. Non ci può essere più nessuno, come Ronaldo. Ha già deciso lui di andare via. Era venuto per vincere la Champions ma si ritrova in mezzo a giocatori che non sono come lui. In quelle condizioni poi diventa inutile anche lui. L'errore colossale è prendere Ronaldo e smantellare la squadra. Come fai a vincere la Champions così?".

Meriti di Pioli al Milan? - "E' stato spesso sottovalutato in carriera. Già a Firenze gestì straordinariamente il gruppo. Il salto lo fece dopo la tragedia di Astori. Lui è riuscito a coagulare attorno a sè tutti i giocatori, li ha trasformati come persone e come calciatori. E anche lui, come persona, è cresciuto. E' diventato quel leader che fino a quel momento non era. E' padrone della situazione. La mossa di Brahim Diaz è stata decisiva".

PIETRO VIERCHOWOD SU TMW RADIO -

Un pensiero sulla partita di Torino - "Non ho visto la Juve, non c'è mai stata. Una squadra che prende tre gol e soprattutto non tira in porta, cosa vuoi dire? Ronaldo non ha giocato bene? Non può sempre risolvere lui la partita, gli altri non hanno giocato, la difesa non c'era. Il gioco della squadra dov'è? Non l'ho mai visto quest'anno, bisogna farsi certe domande. E' stato sbagliato prendere un allenatore senza esperienza? Può darsi. C'è poi un centrocampo senza idee, c'è poca qualità rispetto agli altri anni. Manca quello che inventa l'ultimo passaggio e poi fa poco filtro".

Pirlo quindi in dubbio? - "Ti accorgi subito quando l'allenatore è in confusione. E questo va a discapito dello spogliatoio, ognuno prova ad andare a caso. Cambiare spesso modulo non va bene. Perdere una partita così vuol dire che sei arrivato a questa gara senza idee. Era una partita decisiva, se non sei pronto è difficile. Dimissioni? Non saprei, non lo conosco. Per me si è trovato in una situazione più grande di lui. Esperienza zero, buttato allo sbaraglio, alla fine paga sempre l'allenatore. Pilo deve chiedersi perché è andata a picco negli ultimi mesi. La colpa non è solo dei giocatori ma anche di chi li mette in campo".

Pioli merita la riconferma? - "Ha fatto grandi cose dopo il lockdown, Pioli merita un applauso perché è riuscito ad arrivare a ridosso delle prime".

MATTEO MARANI A SKY SPORT - "Ieri all'inizio l'ho visto un po' teso, ha sbagliato un paio di uscite. C'è tanta pressione su di lui. Io sono convinto che dentro di lui voglia restare al Milan, il suo agente invece lo vorrebbe in una squadra che gioca la Champions. Se il Milan andrà in Champions penso che Gigio resterà in rossonero, probabilmente anche con la fascia da capitano".

SIMON KJAER SU INSTAGRAM - "Perfetto lavoro di squadra, fantastica vittoria!".

PAOLO CONDO' SU LA REPUBBLICA - "Il viandante che fosse arrivato a Juve-Milan di ieri sera ignaro di quanto accaduto fin qui si sarebbe sorpreso del piazzamento bianconero - dopo nove scudetti di fila il decimo si può perdere, ma senza dissolversi così - mentre avrebbe giudicato congrua la posizione dei rossoneri, accreditati a settembre di un posto Champions come obiettivo stagionale. Se sul crash della Juve c’era poco da discutere, anche il Milan in realtà era arrivato allo Stadium con l’ansia addosso perché il suo, fino a un certo punto, era stato un campionato eccellente, e l’idea di buttarlo via per un ultimo quarto in frenata faceva male. Con la partita ancora negli occhi, non si può che confermarlo: la stagione del Milan merita il premio finale, e il risultato di ieri lo avvicina di tanto".

MARIO SCONCERTI SU IL CORRIERE DELLA SERA - "Il Milan, con il Napoli, è la squadra con qualità collettiva migliore del campionato. L’Inter ha questa e le altre, a partire dai suoi solisti. Ma il Milan gioca bene e gioca d’insieme. Non è una squadra perfetta, è migliorabile quasi dovunque per altri livelli, anche se personalmente vedo Calabria come il giocatore giovane più completo che ci sia, stesse caratteristiche alte e personali di Barella, con alcuni movimenti simili. Il futuro del Milan si è così avvicinato da diventare adesso. Non si può più pensare a domani, la squadra esiste già. Ibrahimovic ha dato molto a questo Milan, senza di lui non sarebbe mai nato. Ma quel tempo si è concluso. Ora è il Milan che serve a Ibrahimovic. Può fare il grande vecchio dello spogliatoio, può andare a caccia di una ventina di partite e una decina di gol, ma da uomo in più, non da ruolo fisso. Adesso è il tempo di prendere atto del ritorno complessivo della squadra, della sua crescita totale, di come abbia saputo dominare un avversario importante nel giorno più nervoso".

SANDRO TONALI SU INSTAGRAM - "Notte da sogno, notte da Milan".

RADE KRUNIC SU INSTAGRAM - "Un grande passo avanti verso il nostro obiettivo! Grandi ragazzi".

SANDRO PICCININI AI MICROFONI DI SKY SPORT - "La prestazione dei bianconeri a Udine è stata peggio di stasera - sentenzia il noto giornalista. C'è un crollo mentale della squadra". Poi conclude: "Vedo Kjaer che è costato solo 3 milioni al Milan e sono dell'idea che le ottime squadre si possono costruire senza spendere valanghe di soldi".

PAOLO DI CANIO AI MICROFONI DI SKY SPORT - "Il Milan stasera è tornato quello di inizio anno, anche grazie alla Juve. Kessié? Bennacer è determinante per lui, diventa il Franck fondamentale. Ha fatto una stagione sontuosa, è diventato una bestia".

FRANCK KESSIE' SU INSTAGRAM - "Questa vittoria è per VOI! Continuiamo a lottare per il nostro obiettivo! Avanti così!".

DAVIDE CALABRIA SU INSTAGRAM - "Partita immensa di una grande squadra, altre tre partite per centrare il nostro obiettivo! Let's go!".