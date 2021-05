Dicono di M…ilan – Le parole del 24 maggio

Ecco le parole della giornata

MILANO - Dicono di M...ilan la rubrica de IlMilanista.it che raccolgono le parole della giornata sull'universo rossonero.

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

LUCA SERAFINI A MILANNEWS.IT - "Spero di non apparire presuntuoso ma io in fondo all'anima ho gioito un po' meno perché sono sempre stato convinto che il Milan avesse centrato questo traguardo. Lo dicevano i numeri, lo diceva il cammino e l'unità di intenti della squadra e dell'allenatore e del club. Lo diceva anche il fatto che questa squadra è stata in testa per 22 giornate e per le altre 14 giornate al secondo posto e solo due domeniche su 38 lontano dal podio. E' un premio meritato e un fondamento importantissimo nel progetto e nel futuro. E' una base solida su cui lavorare. Sono molto felice per Maldini, Pioli, la società e soprattutto i tifosi che meritavano una gioia così".

ANTONIO DI GENNARO A TMW RADIO - "Sono felice per Pioli, lo conosco da tempo. Credo che la qualificazione sia stata ampiamente meritata. La Juventus in sette giorni ha salvato invece una stagione. Il Milan meritava la Champions più di tutte per quello che ha fatto, Ibra ha giocato solo 19 partite, ha vinto in casa della Juve. Quando vinci il titolo d'inverno puoi pensare anche a qualcosa di più, non so se poi c'hanno creduto veramente. Il Napoli ha avuto un periodo troppo brutto, poi ha recuperato e ha mollato nell'ultima gara incredibilmente. Vedo un Milan che ha più margini di miglioramento di tutti. Ho sentito Maldini ieri, mi sembra il nuovo Galliani, come dirigente è entrato con qualità e saggezza. La presenza della società si è vista. E Ibra si è dimostrato chiave anche fuori dal campo".

DAVIDE CALABRIA SU INSTAGRAM - "Grazie per averci accompagnato in questa stagione. Torneremo presto a sognare insieme in Italia e in Europa". Il post completo:

HAKAN CALHANOGLU A FOTOMAC - "Il Milan è speciale per me. Dopo anni siamo tornati in Champions League, sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la squadra. Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso".

FRANCO ORDINE A MILANNEWS.IT - "Le pagelle del Milan di quest'anno sono da promozione assoluta e totale. I meriti di questa qualificazione in Champions e di questo secondo strepitoso e inatteso, di gran lunga superiore alle possibilità della rosa che avevamo pronosticato tra il quarto e il quinto posto, sono da assegnare in sequenza allo straordinario lavoro di Pioli, a quello dell'area tecnica e naturalmente al sostegno della proprietà e dell'Ad Gazidis. Vorrei scegliere una sola foto che è l'emblema di questa stagione. Subito dopo il secondo gol su rigore di Kessie a Bergamo, Pioli si rivolge verso la tribuna dove sono seduti Gazidis, Maldini e Massara in segno di esultanza. Questa è la clamorosa e strepitosa unità di intenti tra le diverse aree della squadra".

ROBERTO TRICELLA A TMW RADIO - "Far andar via chi vuole andare via, non trattenere a tutti costi chi vuole andarsene. E poi parlare chiaro alla tifoseria. Se vuole puntare su altri giovani di livello, si può fare così. Le basi per fare un buon campionato ci sono".

MANUELE BAIOCCHINI A SKY SPORT - "In tanti non sono riusciti a riportare il Milan in Champions, Pioli invece ci è riuscito. E' arrivato secondo, con una media punti di 2,07 a partita, è la sua migliore stagione in assoluto. Ha fatto meglio anche dell'annata in cui era andato in Champions con la Lazio. Pioli ha elogiato tutti quelli che lavorano nel Milan e ovviamente anche i tifosi".

DIOGO DALOT SU INSTAGRAM - "Nuovo paese, esperienze diverse, stessa passione! Che stagione ricca di emozioni, con nuovi traguardi da raggiungere e nuove cose da imparare. È stato un grande anno per me ed è stato un piacere far parte di questa squadra e di questo fantastico club. Sono così felice di aver potuto aiutare il club a tornare in Champions League". Il post completo:

LUCA SERAFINI A SKY SPORT - "Io lo conoscevo poco, ma ho scoperto una persona falsamente pacata e molto risoluta. Appena arrivato al Milan, dopo una sconfitta contro la Roma, disse: 'Qui sembra che vincere, pareggiare o perdere non cambi la vita a nessuno'. Ieri, prima della partita, ha detto ai suoi ragazzi: 'Pensate come cambierà la nostra vita se vinciamo stasera'. E' questo quello che è cambiato soprattutto, ora c'è un grande senso di appartenenza. Ibrahimovic ha aiutato tanto in questo senso. La società è stata brava ad ammettere di aver sbagliato con Rangnick e a confermare Pioli. Con lui voleva dire confermare anche Maldini e Ibra. Sono loro tre i maggiori protagonisti di questo ritorno in Champions del Milan".

LUCA SERAFINI A TUTTI CONVOCATI - "Io continuo a pensare che Pioli in questo anno e mezzo abbia fatto un lavoro nella metà del tempo che normalmente servirebbe".

MARIO SCONCERTI A TMW RADIO -

Milan, Champions e secondo posto... - "E' un risultato eccezionale. E' stato un campionato strano, il Napoli è arrivato quinto con 77 punti, cosa che in altri anni si arrivava secondi. Il Milan ha meritato più degli altri di andare in Champions. Ha fatto più di quello che poteva. E ora andrà aiutata. Pioli ha fatto un capolavoro, è migliorato anche quando sembrava stesse cedendo".

Da dove devono arrivare gli aiuti? - "Deve tenersi Tomori. Certamente la cosa più importante è un centravanti che segni i gol facili, che sono mancati. Sono stati fondamentali i tanti rigori avuti. Ora serve un grande centravanti, da 25 gol. Altrimenti sarà sempre una fatica e non puoi appoggiarti a questo Ibrahimovic".

MARIO MANDZUKIC SU INSTAGRAM - "E' stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza per avermi dato l'opportunità di giocare qui, al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro". Il post completo:

GIANLUCA DI MARZIO A SKY SPORT - "Belotti, se arriva l'offerta, questa volta parte. Vediamo se arriva ed è soddisfacente per il giocatore e per il Torino. Mai come prima d'ora è sul mercato, anche perché non ha rinnovato il contratto".

ENZO BUCCHIONI A TMW RADIO

Milan, Champions meritata? - "Era un'impresa, anche arrivare seconda. ha avuto diverse difficoltà nel girone di ritorno, non aveva una rosa all'altezza di Inter, Juventus e Napoli, tutti hanno dato di più di quello che avevano".

Milan, si torna in Champions. E ora subito il via ai rinnovi - "La storia sta diventando inquietante, intendo quella di Donnarumma. Se fossi un dirigente del Milan parlerei e direi tutto. Con la crisi che c'è la società non può sottostare a questo ricatto sportivo. Un buon portiere lo trovi e quei soldi li investi in un grande attaccante. La carta d'identità di Ibra infatti non mente. Poi rinnoverei subito Kessié, mentre Calhanoglu è durato poco e ci penserei".

ANGELO DI LIVIO A TMW RADIO

Ultimi verdetti, che ne pensa? - "E' successo di tutto stasera. Sapevo che la Juventus poteva vincere a Bologna ma doveva aspettare altri risultati. Sono più sorpreso dal pareggio del Napoli più che dalla vittoria del Milan. Ho visto un Milan attento, diligente, però il Napoli dopo il vantaggio doveva chiuderla. E invece ha preso gol in contropiede. Doveva fare diversamente".

Milan, Champions meritata? E come valuta Kessié? - "Nessuno ha mai sottovalutato Kessié, ha fatto un campionato straordinario. E' giovane ma è già un leader. Vuole sempre il pallone e poi come batte i rigori!".

MAURO BERGONZI A TMW RADIO - "Il primo rigore dei rossoneri c'è tutto. Rivedendolo diverse volte non trovo appigli per andare al Var e dire che non lo sia. Lo scontro c'è e l'arbitro decide bene per il penalty. Era una situazione complicata ma l'arbitro era ben piazzato. Sul secondo il braccio del giocatore dell'Atalanta è staccato dal corpo e c'è distanza tra i due, quindi il fischio è stato giusto".

MARIO SCONCERTI SULLE COLONNE DE IL CORRIERE DELLA SERA - "Bellissimo senza dubbi invece il campionato del Milan. La sua Champions è la più meritata del gruppo. La sua squadra è ottima, ma la differenza è arrivata dalla sapienza di Pioli".

PIERRE KALULU SU INSTAGRAM - “Il sogno è diventato realtà”. Il post completo:

MATTIA GABBIA SU INSTAGRAM - "Ci siamo, Champions League arriviamo". Il post completo:

ANDREA DI CARO A LE COLONNE DE LA GAZZETTA DELLO SPORT - "E veniamo al Milan che chiude il campionato secondo in classifica con la sedicesima vittoria in trasferta (record) grazie a due rigori di Kessie che portano a 20 quelli ottenuti quest'anno. Numeri e statistiche lasciano però lo spazio ai giudizi: il Milan ha meritato di arrivare in Champions per la stagione da protagonista che ha vissuto, per un girone di andata straordinario, per un gioco a lungo brillante e convincente, per aver dovuto fare a meno per gran parte del girone di ritorno di Ibrahimovic. Se l’è meritata Pioli che ha camminato negli ultimi 90 minuti su un filo sottile: da una parte c’era il trionfo del ritorno in Champions dopo sette anni di assenza e dall’altra il disastro di un quinto posto dopo essere stato campione d’inverno. Ora può godersi il gran risultato raggiunto".

RAFAEL LEAO SU TWITTER - “Siamo tornati”. Il post completo:

RADE KRUNIC SU INSTAGRAM -"Indimenticabile". Il post completo:

IVAN GAZIDIS SUL PROFILO SOCIAL DEL MILAN - "Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto un importante primo risultato per il nostro club - riporta il profilo Twitter del Milan - . E' solo l'inizio di un percorso ambizioso e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, con la stessa determinazione e con l'obiettivo di rendere orgogliosi i nostri meravigliosi e appassionati tifosi, che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti più difficili".

ANTONIO DONNARUMMA SU INSTAGRAM - “Grandi ragazzi”. Il post completo:

PAOLO SCARONI SUL PROFILO SOCIAL DEL MILAN - "Con grande felicità concludiamo una stagione emozionante con l'ingresso delle nostre squadre in Champions League. Un grande risultato, frutto del lavoro congiunto di tutto il club, insieme ai giocatori e alle giocatrici che onorano il nostro blasone".

MASSIMO ODDO SU TWITTER - "Complimenti al Milan, giocatori , Mister e societa'....MERITATISSIMO!" Il post completo: