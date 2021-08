News Milan – Nome a sorpresa, Di Marzio: “Richiesta alta, ma Maldini…”

Milan super convincente contro il Cagliari . Un 4 a 1 che rivela come il reparto avanzato rossonero stia funzionando a meraviglia, soprattutto grazie al talento apparentemente sconfinato di Brahim Diaz.

Non si può negare che il riscatto dello spagnolo dal Real Madrid sia stato un grandissimo colpo. Forse fin troppo sottovalutato da tifosi e addetti ai lavori. Ma non ci dimentichiamo certo che il Diavolo quest'anno dovrà affrontare avversari ben più ostici del Cagliari, soprattutto in Champions.