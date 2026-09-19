Alla vigilia del match di domani sera contro il Milan, Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha dichiarato in conferenza stampa

"Indipendentemente da chi sarà in campo, desideriamo mantenere continuità. È necessario avere solidità e un atteggiamento corretto. Ogni partita ha la sua narrazione, anche in relazione agli avversari. Incontreremo una squadra dalle caratteristiche diverse, che dispone di qualità e numerose opzioni, sono in un momento complesso ma hanno abilità. La nostra preparazione per il match deve rimanere invariata. Ho lavorato per garantire coerenza negli atteggiamenti durante gli allenamenti.

Dobbiamo trasmettere la sensazione di poter infliggere danni. Questo campionato sta prendendo questa piega. È necessaria un’applicazione tattica, ma pure audacia e la percezione di poter colpire anche forze avversarie importanti. Lo esigo dai miei giocatori nel mio percorso di crescita. La squadra genera più opportunità rispetto alla stagione scorsa. Concedere alcune cose è parte del gioco. Devi dare per ricevere. Ci vuole equilibrio; con Roma e Cagliari abbiamo mostrato prestazioni poco brillanti. Ho notato un progresso, elementi che mi piacciono e aspetti da perfezionare. Voglio vedere coraggio in campo fin da domani. "