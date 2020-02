DevastAnte Rebic: è lui il nuovo acquisto del Milan

Milan, i numeri di Rebic

MILANO – Gli acquisti del mercato estivo del Milan stanno dando i frutti sperati. Da Theo Hernandez a Bennacer, passando per il comunque talentuoso Leao: Stefano Pioli sta riuscendo nell’intento di valorizzare il lavoro di Boban e Maldini, facilitato, a gennaio, con l’arrivo di tecnica e personalità di Zlatan Ibrahimovic.

L’altro acquisto invernale del Milan è già a Milanello da agosto: si tratta di Ante Rebic. Fino a fine 2019 aveva giocato qualcosa in più di 100 minuti in stagione, per poi esplodere nel 2020. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “nessuno sa spiegarsi che cosa sia successo, ma forse la vicinanza di Zlatan Ibrahimovic ha avuto un po’ di merito nei suoi exploit. Pioli ha raccontato soltanto di averlo trovato molto più motivato e concentrato. Il resto sono gol, cinque in cinque partite. Il resto è lo zampino in tanti gol, le cose giuste distribuite ai compagni”.

L’attaccante croato ha realizzato il gol dell’1-0 nella sfida contro il Torino: fanno 5 gol nelle ultime 5 di Serie A (due gol all’Udinese, uno al Brescia, uno all’Inter a secco col Verona), ai quali si aggiunge il goal in Coppa Italia contro la Juventus. Il 18 rossonero, dunque, ha realizzato il 50% dei gol del Milan in Serie A nel 2020 (5/10), prendendo parte a sette gol degli ultimi 13 gol del Milan in tutte le competizioni, dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 21 stagionali dei rossoneri. Ante Rebić ha segnato cinque gol nelle ultime cinque presenze di Serie A, dopo aver realizzato solo due reti nelle precedenti 26 gare giocate nella competizione. DevastANTE. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live