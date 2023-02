Derby di mercato: l’oggetto del desiderio è Antonee Robinson

In vista della prossima finestra estiva di mercato già si fanno alcuni nomi. E tra quelli più caldi c'è il terzino sinistro del Fulham : Antonee Robinson che piace sia all'Inter che al Milan . I nerazzurri in particolar modo lo starebbero seguendo da diverso tempo anche se non hanno ancora messo sul piatto nessuna somma per lui. Da quelle parti del campo l'Inter non può di certo dirsi scontenta: Federico Dimarco convince partita dopo partita e poi c'è l'ex dell'Atalanta Robin Gosens che sta acquisendo fiducia.

Tuttavia nel frattempo sarebbe spuntato anche l'interesse del Manchester City che però è invorticato in vicende extracalcistiche abbastanza delicate. Il retroscena di mercato: il terzino classe 1997 in realtà 3 anni fa era stato ad un passo dai ai rossoneri. Ma le visite mediche di routine rilevarono un problema cardiaco che bloccò di fatto il suo trasferimento a Milano. Nel giugno del 2020 il ragazzo è stato operato e tornato ad essere a disposizione con il permesso per l'attività agonistica. Dopo la riabilitazione, si è ripreso del tutto ed oggi è diventato un profilo molto interessante per diversi top club europei. E non è escluso che quest'estate Maldini e Massara proveranno l'affondo per rinforzare il reparto difensivo.