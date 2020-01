Dall’Inghilterra: l’Arsenal chiede il prestito di Calhanoglu

Milan, interesse dell’Arsenal per Calhanoglu

MILANO – Hakan Calhanoglu è uno dei punti fermi dello scacchiere di Pioli, nonostante le sue prestazioni non siano state sempre esaltanti. Secondo quanto riportato dalle testate inglesi, però, l’Arsenal si sarebbe interessato al numero 10 rossonero, con Mikel Arteta, nuovo tecnico dei Gunners, che, come rivelato dal Sunday Mirror e dal Daily Mail, avrebbe chiesto l’acquisto in prestito del 10 turco per aumentare la profondità della sua rosa. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live