Dalla Spagna: anche il Barcellona su Piatek del Milan

Mundo Deportivo: Barcellona su Piatek

MILANO – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, autorevole testata spagnola, il Barcellona starebbe sondando Krzysztof Piatek del Milan per sopperire all’assenza di Luis Suarez; l’attaccante uruguaiano, infatti, starà fermo per circa 4 mesi a causa di un infortunio e, considerano l’impegno su tre fronti dei blaugrana, il neo tecnico Setien avrebbe chiesto subito un sostituto. Nella lista, come detto, figura anche il polacco in uscita dal Milan, assieme a Pedro Rodríguez, classe 1987, ex Barça oggi al Chelsea, in scadenza di contratto e Paco Alcácer, classe 1993, in uscita dal Borussia Dortmund dopo l’acquisto di Erling Braut Håland.

Tra le possibili destinazioni di Piatek, inoltre, resta viva l'ipotesi Premier League o Bundesliga, nonstante la preferenza del numero nove rossonero sia per una formazione che gioca in Champions.