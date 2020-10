D. Massara: “Derby equilibrato: il Milan va forte da tanto tempo”

MILANO – Sabato pomeriggio, alle ore 18.00, a San Siro si affronteranno Inter e Milan. Sul derby, dagli studi di Sky Sport. è intervenuto il giornalista Dario Massara per fare il punto sulla stracittadina: “L’Inter ha una rosa più profonda rispetto al Milan e con giocatori che hanno più esperienza. I rossoneri però vanno forte da tanto tempo, ma non va messa dietro. Nei pronostici non ci si deve sbilanciare, la squadra di Conte non va messa davanti. I rossoneri stanno tanto bene, ha superato tanti momenti di fatica, anche con delle assenze. Vedo un Derby molto equilibrato”.