Milan, Crudeli sottolinea un fatto: “Il Napoli ha fatto ben…”

Indubbiamente i numeri del Napoli fanno impressione a chiunque. Basti pensare ad Osimhen (autore del 2-0 al Castellani contr l'Empoli nell'ultima di campionato). La 24a giornata per gli azzurri termina con l'8° vittoria consecutiva in Serie A. Nessuno meglio di lui era riuscito mai a segnare (nell'era dei tre punti) per 8 gare di fila (anche se sono stati 10 i gol messi a segno in queste 8 partite considerando le doppiette a Juventus e Spezia). Insomma un record storico per il Napoli. Nemmeno bomber del calibro di Cavani e Higuain sono riusciti a fare meglio di lui in passato con la maglia azzurra-.