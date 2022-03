News Milan – Criscitiello “distrugge” i rossoneri: “Da vietare per legge”

Superando i biancocelesti di Sarri all'Olimpico, il Napoli agguanta il Milan al primo posto. Aumenta l'amarezza per aver sprecato tantissime occasioni durante l'anno per aumentare il proprio bottino di punti.

E' vero che in alcuni casi ci ha messo lo zampino pure la classe arbitrale (vedi Spezia e Udinese), ma non riuscire a vincere contro le piccole in questo campionato sta penalizzando non poco la squadra di Pioli. Sfortuna, ma non solo.