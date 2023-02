Milan, crisi scacciata con un colpo di testa: vittoria di misura

Il Milan torna a rifiatare e lo fa a San Siro davanti al suo pubblico. La squadra di Ivan Juricha comunque amministrato bene la partita ma non arriva al gol: senza un attaccante di mestiere le cose non sono state facili per i granata. I rossoneri si riprendono la vittoria dopo quella contro la Salernitana. Un 2023 fin qui povero di successi e soddisfazioni (prima l'eliminazione dalla Coppa Italia e poi la sconfitta a Riyadh nel derby che ha consegnato la Supercoppa Italiana all'Inter). Il Milanresiste: vince di misura e tiene la porta inviolata (dopo 3 mesi). Il Torino -reduce da un buon momento in campionato- si ferma a San Siro e mette a rischio il 7° posto in classifica.