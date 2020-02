Coppa Italia, al Milan servirà un’impresa: gli assenti al ritorno

Milan, gli assenti al ritorno

MILANO – Servirà un’impresa. O, forse, sarebbe servita a prescindere. Fatto sta che il Milan, nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, non potrà contare su tre uomini importantissimi per il suo 4-2-3-1: saranno assenti per squalifica Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, il quale salterebbe anche l’eventuale finale.

La gara, prevista per il 4 marzo alle 20:45 all'Allianz Stadium, dovrebbe avere tra i protagonisti, al posto dei prima citati assenti, Laxalt, Saelemackers e Leao. Il Milan, per passare il turno, dovrà vincere oppure pareggiare con almeno due goal; in caso di 1 a 1 si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai rigori. In caso di sconfitta, ovviamente, in finale ci va la Juventus.