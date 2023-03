Conte a fine gara: “Siamo usciti contro una squadra che ha vinto lo…”

Antonio Conte fa mea culpa dopo la gara di ieri sera : "non abbiamo solide basi per essere competitivi, per vincere"

Redazione Il Milanista

L'allenatore del Tottenham è intervenuto in conferenza stampa dopo il match di Londra Tottenham-Milan. "Penso che le partite siano state equilibrate, sia l'andata che il ritorno. Forse all'andata a San Siro dovevamo approfittarne di più. In queste tre settimane il Milan ha recuperato il portiere ed è importante. Noi invece continuiamo a lamentare assenze importanti. La differenza l'ha fatta la pericolosità e il Milan è stato più pericoloso, con giocatori come Théo, Leao e Giroud che ti creano grosse problematiche. Offensivamente come squadra abbiamo creato poco rispetto a quel che avremmo dovuto creare. Circa la delusione della mancata qualificazione ai quarti, quella c'è come giusto che sia. Ma rispetto a un anno fa abbiamo fatto progressi. Siamo usciti contro una squadra che ha vinto lo scudetto. La differenza fra noi e loro è che loro hanno vinto e noi sono tantissimi anni che non vinciamo. Questa è la differenza abissale che c'è".

MOMENTO DELLA SQUADRA E FUTURO A LONDRA -"Serve pazienza, in questo momento non abbiamo solide basi per essere competitivi, per vincere. Il club conosce molto bene il mio punto di vista, ho un buon rapporto col presidente e Paratici. Vedremo, ora pensiamo a finire la stagione. Ho un contratto, sono contento poi prenderemo una decisione".