Domani si svolgerà la vigilia di Milan-Benfica, il primo incontro della Europa League per il club milanese. La conferenza stampa pre-partita con l'allenatore Ruben Amorim e Goncalo Ramos avrà luogo domani alle 14. 00 nella Sala Stampa di Milanello. La conferenza si terrà in portoghese, con traduzione consecutiva in italiano. L’allenamento della squadra rossonera avrà inizio alle 11. 30 presso il centro sportivo di Milanello, con i primi 15 minuti aperti ai giornalisti.

Gerry Cardinale, dopo aver assistito alle prime quattro partite della sua squadra contro Torino, Venezia, Juventus e Lazio, è pronto a completare il suo tour: il presidente del Milan è atteso nuovamente a Milano sabato, un giorno prima della sfida a San Siro contro il Lecce. Questa informazione è stata riportata oggi da La Gazzetta dello Sport, che ha anche comunicato che il numero uno di RedBird sarà presente anche per il match contro il Lecce.

Dopo un lungo periodo di assenza da Milano, Cardinale ha deciso di occuparsi personalmente del Milan negli ultimi mesi e ora è sempre presente nelle vicinanze della squadra rossonera, al punto che la sua presenza a Milanello o allo stadio non suscita più grande attenzione. Dopo aver delegato per un lungo tempo, da fine maggio ha cambiato approccio e ora tutte le decisioni passano attraverso di lui.