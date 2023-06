Clamoroso Di Marzio: “Maldini e Massara lasciano il Milan, Cardinale ha deciso”

Come si legge sul sito ufficiale dell'esperto di mercato, Cardinale ha già comunicato ai due dirigenti la sua decisione: sarà esonero. Ora si attende solo la comunicazione e l'ufficialità da parte del club, che sarebbe prevista per domani. Non ci sono possibilità di ricucire, la scelta è stata fatta e comunicata. Per quanto riguarda il futuro dirigenziale del Milan, Di Marzio sottolinea che dovrebbe essere data maggior forza e autonomia a Furlani e Moncada.