CI SIAMO! E’ arrivato il nuovo (imperdibile) corso di giornalismo sportivo!

Il nuovo corso di giornalismo sportivo è arrivato: professionisti del settore ti aspettano in sede per un'esperienza unica

Al termine del corso, avrete effettivamente la possibilità di entrare a far parte di una delle 5 redazioni sportive, tutte partner ufficiali della Gazzetta dello Sport, per uno stage gratuito di altissimo livello. Un'opportunità straordinaria, ma affrettatevi perché i posti si stanno via via esaurendo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!