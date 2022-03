News Milan / Ceccarini smentisce un obiettivo: “No, vogliono questi due”

Come ogni grande club che si rispetti, il Milan vive al massimo il proprio presente e programma in maniera ambiziosa il proprio futuro.

Il cammino in campionato prosegue a gonfie vele, il primo posto è sempre più solido e il big match del prossimo turno fra i cugini e la Vecchia Signora, potrebbe dare un ulteriore mano per aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.

Per la qualificazione alla prossima Champions serviranno innesti di grande valore. Niccolò Ceccarini ci racconta di due mosse molto decise dei rossoneri per potenziare il proprio reparto avanzato, ma non solo<<<