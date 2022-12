Milan, Antonio Candreva : “Ci stiamo preparando al meglio…” . E Nicola…

L'ex interista Antonio Candreva a TuttomercatoWeb.com ha parlato della sfida contro i rossoneri: " Milan ? Ci stiamo preparando al meglio per l'inizio del campionato, sappiamo che andremo ad affrontare una grande squadra , saremo pronti per una grande partita ". Il club campano granata nel frattempo si sta preparando ad un match che si preannuncia ostico. Pioli e i suoi non dovranno infatti sottovalutare l'avversario guidato da Davide Nicola . La Salernitana occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica (assieme all' Empoli ) a quota 17 punti e vuole riscalare la classifica per sfuggire al pericolo retrocessione .

Lo stesso Nicola ha parlato così della ripartenza del campionato: "La Salernitana è al secondo anno consecutivo in A e bisogna essere molto molto intelligenti, sapendo che è ci vuole un attimo per trovarsi in difficoltà. Dovremo lottare mantenendo lo spirito che ci ha contraddistinto l'anno scorso. Al di là dei nomi, Sepe è il nostro portiere titolare e sta migliorando, forse possiamo recuperarlo anche prima. Se cederemo un portiere allora prenderemo qualcuno sicuramente". Nel frattempo la squadra ritrova ritrovando tutti i giocatori che sono partiti per il Qatar. Bronn, Piatek e Dia di nuovo a disposizione. Prosegue la preparazione della Salernitana per la sfida all'Arechi presso il Centro Sportivo " Mary Rosy".

Nicola ne è certo "Affronteremo il Milan e le altre big con entusiasmo e voglia di migliorare ancora, non perdiamo tempo a pensare se ce la faremo o no. Puntiamo alla seconda salvezza di fila: vogliamo ottenerla in maniera convincente, proponendo gioco... Tutti sanno che dovremo fare qualcosa a centrocampo. Demme? Ottimo giocatore, ma bisogna chiedere al direttore". Termina così il suo intervento a Sky Sport: "L'esperienza in questa categoria dobbiamo ancora tutta costruirla. I nostri tifosi sono coscienti di questo e infatti non ci fanno mai mancare il loro apporto. Noi dobbiamo essere consapevoli che in un campionato come quello di Serie A, soprattutto in una stagione spezzata da una pausa che non si era mai verificata, mancano ancora 23 partite in cui noi dovremo assolutamente conquistare quello che ci interessa, ovvero la salvezza. E dovremo farlo in maniera convincente, con entusiasmo, proponendo gioco. Questi per noi sono obiettivi importanti e da questo punto di vista stiamo lavorando per cercare di raggiungerli quanto prima".