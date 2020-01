Cagliari-Milan, il peggiore fra i rossoneri: Calhanoglu da 6

Cagliari-Milan, il peggiore fra i rossoneri è Calhanoglu

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri di Cagliari-Milan è Hakan Calhanoglu. Premettiamo che, una tantum, la scelta è stata davvero difficile e il 10 turco, in fondo, non meriterebbe un titolo così tanto negativo, ma… il calcio (e il giornalismo) è anche questo. Calhanoglu, schierato come esterno sinistro nel 4-4-2 di Pioli, ha disputato una buona gara sopratutto in fase di copertura, salvando la situazione sul contropiede velenoso del primo tempo grazie ad un ottimo intervento su Simeone in ripiegamento; il 6, dunque, è più che meritato, anche se al turco va chiesta qualcosa di più in fase offensiva.