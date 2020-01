Cagliari-Milan, il migliore fra i rossoneri: Ibra trascinatore

Cagliari-Milan, il migliore in campo fra i rossoneri è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri di Cagliari-Milan è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha disputato una prestazione superlativa, per tutti i 96 minuti giocati: ha trascinato i compagni con carattere e giocate di altissimo livello, mettendo anche a segno, con una girata mancina di prima intenzione, il suo primo goal della sua seconda avventura in rossonero. Rete a parte, Ibra ha dimostrato di saper reggere benissimo le richieste di Pioli anche a 38 anni: ha vinto diversi contrasti aerei, proteggendo palla e distribuendo palloni interessanti ai compagni (Leao in primis), rendendosi pericoloso anche in altre occasioni dalle parti di Olsen. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live