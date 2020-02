Bundesliga, Piatek è l’acquisto più caro del mercato

MILANO – Krzysztof Piatek ha appena lasciato il Milan per trasferirsi in Germania. Un affare conclusosi in tempi brevi e che nessuno avrebbe prospettato fino a poche settimane fa, specie dopo una seconda parte di stagione dello scorso anno, in cui l’ex Genoa aveva corrisposto a pieno alle aspettative di critici e tifosi.

Nelle casse del club rossonero sono finiti circa 28 milioni di euro per l’acquisizione a titolo definitivo. L’attaccante polacco godrà di un contratto da 5 anni a quattro milioni netti a stagione. Un dato però che ci giunge proprio dal Paese che è diventata la sua nuova casa, ha lasciato tutti a bocca aperta. Piatek è infatti stato l’acquisto più caro di questa sessione di mercato invernale tedesca. Un affare per molti, una cifra esagerata per altri. Vedremo, di certo Krzysztof ha dimostrato di poter stupire tutti, in un senso o nell’altro.