Gravina espone il piano per lo sviluppo del calcio femminile: “Il nostro domani è ora”

MILANO – Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina , nella giornata odierna, ha illustrato il piano di sviluppo del calcio femminile per il prossimi anni. L’obiettivo dei prossimi quattro anni è l’aumento del 50% del numero delle giovani tesserate, raggiungimento di successi internazionali con tutte e sette le nazionali femminili. Ma non solo: nel piano del numero uno di via Allegri c’è la crescita dei tifosi e l’introduzione del professionismo nella Serie A dalla stagione 2022/23. Un piano che si porterà avanti fino al 2025.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Presidente della FIGC Gabriele Gravina per esporre il suo piano: “Il nostro domani è ora. Questa è la frase che esprime al meglio lo sviluppo del calcio femminile in Italia e, allo stesso tempo, l’importanza che la FIGC riconosce al movimento. Una considerazione che si manifesta nel concreto, con il supporto quotidiano a tutti i protagonisti del sistema, dalle calciatrici ai club, senza dimenticare nessuno. Auspico che l’Italia, dopo la finale di UEFA Women’s Champions League che il prossimo anno si disputerà a Torino, possa presto candidarsi ad ospitare un evento internazionale ancora più grande. Professionismo? Abbiamo adottato per prima questo storico provvedimento e stiamo lavorando per farci trovare pronti entro la stagione sportiva 2022/23. Passione, determinazione ed eleganza sono elementi comuni che connotano il movimento in maniera trasversale dalle Nazionali al settore giovanile, dal massimo campionato alle categorie dilettantistiche. Lavoreremo unendo queste diverse componenti sotto un’unica visione, consci che questo è il momento per completare la rivoluzione culturale attesa da anni nel nostro Paese”.