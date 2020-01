Bonaventura: “Ci teniamo a fare bene, daremo il massimo per i nostri tifosi…”

MILANO – Milan-Spal, ottavi di finale di Coppa Italia sta per iniziare e nel pre-partita ha parlato Giacomo Bonaventura, intervistato da Milan TV. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Ci teniamo a fare bene, vogliamo dare continuità alla partita di campionato, vogliamo fare il massimo e riuscire a fare ciò che abbiamo preparato. Col Cagliari abbiamo fatto una bella partita ma ora dobbiamo pensare alle prossime, recuperare terreno in campionato e fare bene in Coppa Italia. Vedo che ci sono tanti tifosi, un motivo in più per spingere al massimo, ci fa molto piacere aver vicino il pubblico”.