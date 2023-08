Bologna-Milan, ESCLUSIVA Amoroso: “Rossoneri favoriti, ma…”

In merito all’imminente match tra Bologna e Milan, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Christian Amoroso, calciatore degli emiliani tra il 2002 e il 2009.

“Però occhio al Bologna di Thiago Motta. Nonostante le partenze, la scorsa stagione ha fatto molto bene. L’averlo mantenuto in alla guida della rosa è stata una fortuna per il club”.

“Il Bologna di Thiago Motta ti viene ad attaccare alto. Non importa il blasone dell’avversario. Gli emiliani sono aggressivi contro tutti e non fanno sconti a nessuno”.

“Sono curiosissimo di vedere come Pioli utilizzerà Pulisic. Lui è un attaccante esterno da 4-3-3 ma anche un trequartista da 4-2-3-1. Insomma: pane per i denti del tecnico rossonero. Per me potrà innalzare il livello del nostro campionato”.