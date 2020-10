Bergomi: “E’ un piacere commentare questo Milan” E su Bennacer…

MILANO – Ad affiancare Fabio Caressa nella telecronaca di Sky Sport di Milan-Sparta Praga c’era Giuseppe Bergomi che ha commentato così la partita dei rossoneri: “Bennacer l’ha dominata, Tonali ha fatto alcune cose buone, deve crescere, qualche strappo l’ha fatto. Bennacer domina in mezzo al campo, per personalità, per qualità tecniche, trova gli inserimenti dei giocatori del Milan. E’ un piacere commentare questa squadra, è frizzante, remano tutti dalla stessa parte. Hanno la consapevolezza di giocarsela con tutte”.