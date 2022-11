Milan: Benzema out per infortunio. Ma c’è Giroud per i Bleus

Karim The Dream costretto ad arrendersi. Deschamps ha a disposizione Olivier Giroud che è pronto a scendere in campo. Per lui terzo mondiale

Redazione Il Milanista

Finiti ancora prima di essere iniziati i mondiali di Benzema. Forte dolore muscolare al quadricipite sinistro costringono Karim The Dream a rinunciare alla competizione. Il problema sarebbe sorto durante il primo allenamento con il gruppo. Gli esami a cui si è sottoposto a Doha non hanno lasciato trapelare speranze di recupero. Dura botta per Didier Deschamps che dovrà fare a meno anche di lui.

Il messaggio ufficiale della Federazione Bleus è stato: "A causa di un infortunio alla coscia sinistra Karim Benzema è costretto a rinunciare alla partecipazione al Mondiale. Tutta la squadra è vicina a Karim in questo momento di tristezza e gli augura una pronta guarigione". La perdita all'ultimo minuto del Pallone d'oro 2022 va a sommarsi ad altre assenze pesanti: Paul Pogba, N'Golo Kantè, Mike Maignan, Presnel Kimpembe e Christopher Nkunku. Il ct francese ha dichiarato di avere massima fiducia nel suo gruppo malgrado tutto "Faremo tutto ciò che è possibile per onorare la sfida che ci attende". Il numero 9 del Real Madrid ha ringraziato per i messaggi di conforto e ha annunciato con rammarico la sua pesante assenza.

Il reparto offensivo dunque passerà nelle mani del rossonero Olivier Giroud. Importante occasione per lui per cercare di superare il record di Thierry Henry di gol segnati con la nazionale francese. Prima della partenza ha pubblicato un tenerissimo post in cui abbraccia l'ultima arrivata in casa Giroud.