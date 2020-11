Baresi: “Contro il Napoli di Maradona e Careca avevamo il nostro da fare. Erano sempre sfide affascinanti”

MILANO – Franco Baresi, ex capitano del Milan, è intervenuto a Sky Sport. Nel corso dell’intervista ha parlato, in vista della prossima giornata di Serie A, dei suoi Napoli-Milan. Ecco le sue parole: “Quando incontravamo quel Napoli erano sfide che valevano lo scudetto, sfide importanti. Quando incontravi Maradona non era semplice. Sfide straordinarie. Attacco straordinario con Giordano, Careca, Carnevale, Maradona e quindi avevamo il nostro da fare. Erano sempre sfide affascinanti. Questo Napoli-Milan è molto importante. Il Napoli è pochi punti dietro quindi ambisce a fare bene. Partita bella, sarà spettacolare tra due squadre che giocano un buon calcio”.