News Milan – Romagnoli in bilico, Maldini vuole un altro Tomori

E' stato proposto al club meneghino anche Yerri Mina, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com. Difensore centrale classe 1994, in forza all'Everton di Rafa Benitez, ma con un passato poco luminoso anche al Barcellona.

Operazione non semplice, costi alti, anche d'ingaggio oltre che per il cartellino, senza dimenticare le commissioni agli agenti. Voce di spesa che non va mai sottovalutata nel calcio moderno.