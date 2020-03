21 marzo 1993: cade dopo 58 gare il Milan degli Invincibili

21 marzo 1993: il Milan degli Invincibili perde dopo 58 gare

MILANO – La striscia di imbattibilità più lunga nella storia del campionato di Serie A appartiene al Milan, capace dal 26 maggio 1991 al 21 marzo 1993 di inanellare 58 risultati utili consecutivi. Proprio 27 anni fa, dunque, i rossoneri di Fabio Capello conobbero la parola sconfitta, fino ad allora totalmente sconosciuta; ad arricchire il vocabolario dei milanisti dell’epoca ci pensò Faustino Asprilla, attaccante colombiano del Parma, abile a bucare a San Siro il portiere rossonero Sebastiano Rossi e a regalare il successo esterno ai ducali.

La sconfitta del 21 marzo 1993, però, non costò il tricolore al Milan, ma mise fine ad un record ancora imbattuto in Italia.