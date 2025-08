Milan Futuro, svelata la data di uscita del calendario di Serie D

A breve il Milan Futuro scoprirà quale girone lo aspetterà nella stagione 2025/2026. I ragazzi di Oddo restano in attesa

Lunedì 4 agosto sarà una data chiave per la stagione del Milan Futuro. Alle ore 17, come riportato dal sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, verranno svelati i nove gironi della Serie D 2025-2026. Un appuntamento che solitamente passa in secondo piano dalle parti di Milanello, ma che quest’anno ha un osservatore d’eccezione: il Milan Futuro guidato da Massimo Oddo. Dopo la dolorosa retrocessione dalla Serie C, i giovani rossoneri si preparano a ripartire dal massimo campionato dilettantistico con l’obiettivo di risalire subito. L’attesa è alta, non solo per conoscere i prossimi avversari, ma anche per comprendere il livello del girone in cui verranno inseriti, che inciderà molto sulle ambizioni stagionali.

Le ambizioni del Milan Futuro

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti, segno di una crescente attenzione anche mediatica verso il calcio non professionistico. Per il Milan Futuro sarà il primo passo concreto verso la nuova stagione, dopo settimane di riflessione e ricostruzione tecnica. Con Massimo Oddo in panchina e una rosa in fase di rinnovamento, l’obiettivo è chiaro: tornare subito tra i professionisti. La scelta del girone potrebbe fare la differenza tra un campionato di transizione e uno da protagonisti. Lunedì, finalmente, il quadro sarà completo.