Milan femminile, che vittoria nel Derby! Riviviamo il 3-1 sull’Inter

Bella vittoria per la squadra femminile guidata da mister Ganz: al terzo Derby stagionale è arrivato il successo, che vale il terzo posto

Ieri la squadra femminile si è aggiudicata Derby e terzo posto in classifica. Riviviamo il match grazie al sito ufficiale del Milan. Il report: "Il terzo Derby sorride al Milan. Dopo le stracittadine negative nella prima fase di campionato, il Milan-Inter della Poule Scudetto (quinta giornata) è rossonero grazie al 3-1 firmato Grimshaw, Piemonte e Vigilucci. Al PUMA House of Football le rossonere si sono regalate una grande gioia, meritata e festeggiata calorosamente in campo. La squadra di Ganzè stata davvero brava ad approcciare al meglio la gara, a sbloccarla, ma in particolare a reagire in maniera formidabile nel momento più difficile, nel cuore della ripresa, dopo il pareggio avversario e in sofferenza.

Trascinatrice, neanche a dirlo, Piemonte. Sottolineando il gol di Grimshaw e anche la prima apparizione ufficiale di Dompig, Martina con la rete (undicesima in campionato) e l'assist ha spostato l'equilibrio. È la prima vittoria in questa seconda e determinante parte di Serie A Femminile per il Milan, che sale così a quota 38 punti, staccando proprio le nerazzurre e raggiungendo la Fiorentina al terzo posto. In un periodo finale di stagione con soli big match, il prossimo in calendario - in programma domenica 30 aprile alle 14.30 sempre in casa - sarà Milan-Juventus.

LA CRONACA

Dompig e Polli si dividono i tentativi offensivi in avvio: la nerazzurra al 3' colpisce debole di testa e al 7', dopo la discesa di Chawinga, gira di poco alto; la rossonera al 6' calcia male e al 10', sugli sviluppi di un angolo, stacca di testa spizzando la traversa. Al 23' Adami strozza troppo il tiro dopo una ripartenza, ma è comunque il segnale di un buon Milan. Lo si tocca con mano al 27' quando arriva il gol del vantaggio: punizione morbida di K. Dubcová per la deviazione aerea all'angolino di Grimshaw. Alla mezz'ora acrobazia in rovesciata di Piemonte che non inquadra lo specchio, poi ci prova Karchouni - blocca Giuliani - in uno dei rari bagliori delle avversarie. Prima del riposo pericolosa ancora Adami, rimpallata in mischia.

Alla ripartenza l'Inter accelera e attacca: al 50' Giuliani para il colpo di testa ravvicinato di van der Gragt, al 53' il portiere vola a deviare la botta di Santi, al 54' Polli viene murata in piena area. Il pareggio sembra nell'aria e si materializza al 61' quando lo scatto imprendibile e il passaggio di Chawinga regala a Polli un pallone comodo da spingere in rete. Adami di potenza dalla distanza prova a risuonare la carica, ma il Milan continua a far fatica. Brivido al 70', provvidenziale Giuliani a dire di no a Polli. All'improvviso si scatena l'uragano Piemonte: all'81' segna un gol capolavoro scaricando un mancino letale sotto la traversa, all'83' serve Vigilucci che dal limite libera un destro chirurgico a fil di palo. L'uno-due micidiale mette ko l'Inter e decide la battaglia, nel finale occasioni anche per Soffia, Adami e Piemonte di arrotondare ancora di più il punteggio. Triplice fischio".