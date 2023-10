Femminile, verso Milan-Pomigliano: come arrivano le due squadre

La formazione di Mister Finestra è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione. Uno solo, fin qui, il punto collezionato grazie ad un pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo, mentre nel parziale sono arrivati tre ko contro altrettante big quali Juventus, Roma e Fiorentina, e uno in Coppa Italia contro la Sampdoria. Il Pomigliano, però, è imbattuto da tre trasferte consecutive di Serie A in virtù di due pari e un successo esterno, e sogna di prolungare la striscia positiva di risultati nel palcoscenico del PUMA House of Football. Per farlo, le campane puntano sulla creatività offensiva di Dalila Ippólito e Ana Martínez in particolare, ovvero due delle prime cinque giocatrici per dribbling riusciti in questo campionato, nonché due punti fermi del 4-4-2 di Mister Finestra". (acmilan.com)